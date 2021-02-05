В частности, блогер сравнил рейтинг информационных украинских телеканалов в январе и начале февраля.
«На этот момент телеканал "НАШ" из второй лиги рванулся в лидеры, увеличив рейтинг больше чем в 4 (!!!) раза. Вот так собственник "Нашего" Евгений Мураев стал самым главным выгодоприобретателем от всего этого», — написал он.
Накануне радикалы собрались возле телеканала «НАШ», чтобы потребовать запрета на вещание. Также председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимюк заявила, что Нацсовет уже обратился в суд для лишения лицензии телеканала.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.