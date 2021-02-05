Оппозиционный телеканал «НАШ» после блокировки президентом Владимиром Зеленским телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsОne увеличил рейтинг более чем в четыре раза. Соответствующую статистику 5 февраля опубликовал блогер Роман Шрайк в Telegram-канале

В частности, блогер сравнил рейтинг информационных украинских телеканалов в январе и начале февраля.

«На этот момент телеканал "НАШ" из второй лиги рванулся в лидеры, увеличив рейтинг больше чем в 4 (!!!) раза. Вот так собственник "Нашего" Евгений Мураев стал самым главным выгодоприобретателем от всего этого», — написал он.

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк Ольга Герасимюк заявила, что Нацсовет уже обратился в суд для лишения лицензии телеканала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.