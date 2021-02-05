Старейшая 500-летняя деревянная церковь Львовской области, которая была построена в 1502 году и входит в Список наследия ЮНЕСКО, стремительно разрушается. Об этом 4 февраля в Facebook сообщила пресс-служба Департамента архитектуры и градостроительства Львовской облгосадминистрации

«Старейшая деревянная церковь на Львовщине и старейшая трехдольная церковь в Украине требует немедленного спасения… 21 июня 2013 года на 37-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО церковь Святого Духа вместе с другими деревянными церквями Карпатского региона была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказано в сообщении.

Львовский священник переписал церковь на дочь © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Ранее мэр Львова Андрей Садовый в Facebook сообщил, что неизвестные люди облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.