«Старейшая деревянная церковь на Львовщине и старейшая трехдольная церковь в Украине требует немедленного спасения… 21 июня 2013 года на 37-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО церковь Святого Духа вместе с другими деревянными церквями Карпатского региона была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас в храме протекает крыша. Он нуждается в срочной комплексной реставрации. Также сообщается, что средства для начала реставрации планируют найти в областном бюджете. К работам планируется привлечь деньги из других бюджетов.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый в Facebook сообщил, что неизвестные люди облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.