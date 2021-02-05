Отмечается, что Тарханова прилетела на Украину в четверг рейсом из Стамбула.
«Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль», — говорится в сообщении.
Сообщается, что якобы из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли Тарханову к административной ответственности, отказав ей в пересечении границы, и вынесли запрет въезда на Украину сроком на три года. Тарханову отправили обратным рейсом в Турцию.
Госпогранслужба Украины не указала фамилию актрисы. Однако известно, что главную роль в сериале «Непотопляемая» исполнила Глафира Тарханова.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.