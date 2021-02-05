Российская актриса Глафира Тарханова, которая снималась в главной роли в Крыму в сериале «Непотопляемая», получила три года запрета въезда на Украину. Об этом 5 февраля сообщила на своем сайте пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Отмечается, что Тарханова прилетела на Украину в четверг рейсом из Стамбула.

«Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль», — говорится в сообщении.

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Госпогранслужба Украины не указала фамилию актрисы. Однако известно, что главную роль в сериале «Непотопляемая» исполнила Глафира Тарханова.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.