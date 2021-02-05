Послы стран «Большой семерки» (G7) на Украине встретились со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и в ходе встречи обсудили судебную реформу и борьбу с коррупцией. Об этом 5 февраля сообщили на странице послов стран G7 в Twitter

В частности, дипломаты обсудили проведение комплексной судебной реформы и усиление антикоррупционных институтов на Украине. Зеленский отчитался перед послами G7 о блокировке каналов © president.gov.ua

«На встрече с Дмитрием Разумковым послы G7 были рады услышать о планах Верховной Рады по поддержке реформ в этом году. Они подчеркнули важность и непременность комплексной судебной реформы, которая также охватывает Высший совет правосудия, для развития Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что послы высоко оценили положительные шаги в вопросе реформы Службы безопасности Украины и выразили надежду на их завершение и внедрение для повышения стойкости Украины.

В конце ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины (КСУ) от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября КСУ на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель.