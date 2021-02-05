Юрист из Харькова Роман Лихачев подал иск в кассационный административный суд на президента Украины Владимира Зеленского, который своим указом ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны против трех оппозиционных телеканалов – «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом 4 февраля юрист написал в Facebook

«С командой юристов мы долго спорили о законности указа президента Зеленского о закрытии телеканалов. Я свой выбор сделал давно: я остаюсь юристом, а не политиком, поэтому считаю, что в указе о закрытии телеканалов есть огромное количество нарушений законодательства и именно суд должен решить, законен ли указ Зеленского. Мы живем в правовом государстве и закон одинаков для всех», — заявил Лихачев.

Нацсовет по ТВ через суд закрывает оппозиционный канал «НАШ» © скриншот с видео "112 Украина"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили трансляцию и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.