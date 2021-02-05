«С командой юристов мы долго спорили о законности указа президента Зеленского о закрытии телеканалов. Я свой выбор сделал давно: я остаюсь юристом, а не политиком, поэтому считаю, что в указе о закрытии телеканалов есть огромное количество нарушений законодательства и именно суд должен решить, законен ли указ Зеленского. Мы живем в правовом государстве и закон одинаков для всех», — заявил Лихачев.
Также он выложил фото иска, который он подал в Кассационный административный суд. Ответчиком значится Зеленский, а третьим лицом — Служба безопасности Украины. Правозащитник просит суд признать указ главы государства незаконным и отменить его.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили трансляцию и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.