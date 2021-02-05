Депутаты Верховной Рады запустили полноценную работу электронных трудовых книжек. Соответствующий законопроект 5 февраля парламент одобрил во втором чтении, передает телеканал «Рада»

Экономист объяснил, почему на Украине самые маленькие пенсии в Европе © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Назначение пенсии предусматривается через личный электронный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица. Согласно документу, Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд.

Рада одобрила закон в сентябре 2020 года. В июне Кабмин предложил изменения, которые позволят запустить полноценную работу электронных трудовых книжек.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что Украина не сможет обеспечить европейские пенсии в связи с нехваткой средств. По его словам, пенсии на Украине продолжают оставаться очень низкими.