За документ проголосовали 265 депутатов (из 226 необходимых голосов). Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, поэтому пенсии будут начисляться автоматически.
Назначение пенсии предусматривается через личный электронный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица. Согласно документу, Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд.
Рада одобрила закон в сентябре 2020 года. В июне Кабмин предложил изменения, которые позволят запустить полноценную работу электронных трудовых книжек.
Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что Украина не сможет обеспечить европейские пенсии в связи с нехваткой средств. По его словам, пенсии на Украине продолжают оставаться очень низкими.