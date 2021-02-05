Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился в суд для лишения лицензии оппозиционного телеканала «НАШ». Об этом 4 февраля объявила во время программы «Право на власть» председатель Нацсовета Ольга Герасимюк, сообщается на странице YouTube программы

По ее словам, как и заблокированные телеканалы NewsOne, ZIK и «112 Украина», этот канал получил множество предупреждений из-за якобы нарушения стандартов журналистики.

«Телеканал "НАШ", кстати, можно приписать к этому рассмотрению, потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии», — заявила Герасимюк.

Партизанский отряд с предателем. Кто выиграл от атаки на СМИ Медведчука © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.