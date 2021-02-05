Скандально известный сайт «Миротоврец» внесет в свою базу работников оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK, и NewsOne, которые попали под запрет к вещанию. Об этом 5 февраля сообщили на странице «Миротворца» в Facebook

Министр культуры Украины попросит у YouTube блокировать запрещенные каналы © CC0, Pixabay

Модераторы отметили, что якобы дают время на прохождение процедуры увольнения тем, «у кого остался инстинкт самосохранения».

Это же касается работников оппозиционного телеканала «НАШ», хотя он и не попал под запрет.

Накануне в сети неизвестными были опубликованы личные данные сотрудников трех запрещенных каналов. Бывший лидер одесского «Правого сектора»*, а ныне околополитический активист Сергей Стерненко заявил о создании специального реестра «журналистов-врагов» Украины, чтобы заблокировать их возможное трудоустройство в другие СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.

*Деятельность организации запрещена в РФ