«Через две недели начнем вбивать в Чистилище тех, кто останется вещать на закрытых российских пропагандистских каналах «112 Украина», ZIK, и NewsOne. Основание — ст.17 Конституции Украины, решение СНБО Украины о прекращении деятельности антиукраинских каналов», — отмечается в материале.
Модераторы отметили, что якобы дают время на прохождение процедуры увольнения тем, «у кого остался инстинкт самосохранения».
Это же касается работников оппозиционного телеканала «НАШ», хотя он и не попал под запрет.
Накануне в сети неизвестными были опубликованы личные данные сотрудников трех запрещенных каналов. Бывший лидер одесского «Правого сектора»*, а ныне околополитический активист Сергей Стерненко заявил о создании специального реестра «журналистов-врагов» Украины, чтобы заблокировать их возможное трудоустройство в другие СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.
*Деятельность организации запрещена в РФ