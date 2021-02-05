Окружной административный суд Киева вычеркнул памятник на улице Гончара в центре Киева из перечня объектов культурного наследия, поэтому на его месте планируют построить высотный дом. Об этом 5 февраля сообщают «Наші гроші» со ссылкой на решение суда от 28 января

«Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА от 22.09.2020 №46 о занесении Дома Осипа Родина по ул. Олеся Гончара, 69 в Перечень объектов культурного наследия столицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус объекта культурного наследия дому Осипа Родина, построенному в 1882 году, киевская власть предоставила 22 сентября 2020 года.

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Также указано, что здание имеет большой физический износ (около 70%) и значительные повреждения аварийного характера.

По ул. Олеся Гончара, 69 строится жилой комплекс Franklin Concept House — проект от Perfect Group депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Дмитрия Исаенко, Saga Development экс-чиновника столичной городской госадминистрации Андрея Вавриша и Kyivproekt Development.

Конечным бенефициарным владельцем ООО «Арикс» значится Яков Басс — отец экс-заместителя председателя КГГА Леонида Черновецкого.