«Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА от 22.09.2020 №46 о занесении Дома Осипа Родина по ул. Олеся Гончара, 69 в Перечень объектов культурного наследия столицы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что статус объекта культурного наследия дому Осипа Родина, построенному в 1882 году, киевская власть предоставила 22 сентября 2020 года.
Отмечается, что, вынося решение, суд сослался на экспертное заключение Украинского общества охраны памятников истории и культуры, где указывалось, что «предмет охраны объекта отсутствует — объект можно отнести к рядовому историческому зданию».
Также указано, что здание имеет большой физический износ (около 70%) и значительные повреждения аварийного характера.
По ул. Олеся Гончара, 69 строится жилой комплекс Franklin Concept House — проект от Perfect Group депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Дмитрия Исаенко, Saga Development экс-чиновника столичной городской госадминистрации Андрея Вавриша и Kyivproekt Development.
Конечным бенефициарным владельцем ООО «Арикс» значится Яков Басс — отец экс-заместителя председателя КГГА Леонида Черновецкого.