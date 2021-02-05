Песня группы Queen Don't Stop Me Now была признана самой жизнеутверждающей музыкальной композицией, которая лучше всего поднимает настроение в период пандемии коронавируса. К такому выводу пришли исследователи в Великобритании, написало издание Daily Mail 4 февраля

«На твоем концерте все померли»: Тина Кароль рассказала о планах на 2021 год © Тина Кароль/Инстаграм Бона Джови. Среди других песен в десятку лучших попали: Happy Фаррелла Уильямса, I wanna dance with somebody, Wham! Уитни Хьюстон, I will survive Глории Гейнор и другие.

«Когда мы слышим песни, которые нам нравятся, мозг реагирует на это разными способами, в том числе отделами, которые связаны с удовольствием и радостью. Благодаря этому высвобождается эндорфин — гормон "счастья" и "эйфории", а также дофамин — химическое вещество, вызывающее чувство удовольствия от сделанного», — отметил представитель организации AXA, ученый Марк Уинвуд.

Исследователи также заявили, что 85% респондентов отметили, что музыка играет важную роль в их жизни и прослушивание любимых песен важно для сохранения психического и физического здоровья.

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, во многих странах, в том числе в РФ, было запрещено проведение массовых мероприятий. Тогда многие российские артисты давали онлайн-концерты во время первой волны эпидемии. Среди них — инструменталисты Денис Мацуев и Юрий Башмет, коллективы «Кватро», «Би-2», «Сплин», а также Юлия Чичерина, Владимир Пресняков, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Ёлка и многие другие исполнители.