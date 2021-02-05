«На встрече с Тихановской назначенный посол Фишер подтвердила, что Соединенные Штаты будут продолжать защищать народ Беларуси и всех людей, которые сталкиваются с огромной жестокостью при осуществлении своих основных свобод», — говорится в сообщении.
На сённяшняй сустрэчы са Святланай Ціханоўскай @Tsihanouskaya Прызначаны Амбасадар Фішэр падкрэсліла, што ЗША будуць працягваць падтрымліваць народ Беларусі і тых людзей па ўсім свеце, хто сутыкаецца з жахлівай жорсткасцю пры рэалізацыі сваіх асноўных свабод. pic.twitter.com/3UFxupNmTT— U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) February 4, 2021
Тихановская, в свою очередь, заявила, что дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему.
Ранее в Варшаве Фишер встретилась с руководителем белорусского оппозиционного народного антикризисного управления и членом президиума Координационного совета оппозиции Павлом Латушко. Они обсудили политический кризис в республике и возможную поддержку Вашингтона.
После прошедших в Белоруссии в августе 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись, в частности, силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем Тихановскую, которая после выборов бежала в Литву.
В Белоруссии против ряда членов Координационного совета возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.