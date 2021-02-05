Журналисты проекта «Схемы» зафиксировали очередные нарушения президентом Владимиром Зеленским карантинного режима. Соответствующее видео опубликовали 4 февраля в YouTube

Как утверждают расследователи, празднование Зеленским дня рождения прошло в компании более 20 человек в квартире друга Игоря Коломойского — Тимура Миндича. Вечеринка состоялась в минувшую пятницу, 29 января, и продолжалась почти 8 часов — с 19:00 до 3:00 (по киевскому времени) 30 января.

«"Завершение локдауна не означает завершения войны против коронавируса", — сказал президент Зеленский и через 4 дня устроил празднование своего дня рождения», — иронично прокомментировал информацию Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что на Украине действует норма, в соответствии с которой запрещается проведение массовых культурных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых участвуют более 20 лиц и не соблюдена дистанция в 1,5 метра.