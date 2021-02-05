Ночью с 4 на 5 февраля во Львове неизвестные облили красной краской памятник главе Организации украинских националистов Степану Бандере. Об этом 5 февраля сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый

«Не знаю, кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили… Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и важное место в истории Украины невозможно закрасить краской», — написал Садовый.

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«Памятники должны стоять на кладбище! А особенно такие, которые разъединяют общество! Герой тот, кто строит, а не разрушает!», «В этом случае нужна работа СБУ! Посмотрите, сколько отзывов, которые одобряют сделанное, кроме того — лайков! Для власти бесконечный фронт работы!» — написали в комментариях.

Во время Второй мировой войны члены Организации украинских националистов воевали против советских войск и сотрудничали с Гитлером.