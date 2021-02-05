«Сегодня он возглавляет нашу партийнаую ячейку в Черкасской области, работает над развитием и очисткой партии, был избран первым заместителем председателя областного совета. Роман хорошо знает проблемы Черкасского края и потому принесет много пользы в парламенте, в том числе и жителям области», — считает бывший гарант.
По его мнению, опыт Сущенко поможет их парламентской борьбе с «российской пятой колонной».
Довыборы в Черкасской области должны состояться в связи с тем, что депутат от 197-го округа Александр Скичко стал губернатором области.
Сущенко был задержан в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. В 2018-м он был приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж, виновным себя не признал.
Журналист вернулся на родину в сентябре 2019 года в результате обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Сущенко помиловали и на 20 лет запретили ему въезд на территорию Российской Федерации.