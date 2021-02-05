Украинская партия «Европейская солидарность» выдвинула журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, кандидатом в народные депутаты на довыборах в Черкасской области. Об этом лидер политсилы, экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook 4 февраля

ОПЗЖ выдвинула в нардепы генпродюсера канала «112 Украина» © Facebook, Артем Марчевский

По его мнению, опыт Сущенко поможет их парламентской борьбе с «российской пятой колонной».

Довыборы в Черкасской области должны состояться в связи с тем, что депутат от 197-го округа Александр Скичко стал губернатором области.

Сущенко был задержан в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. В 2018-м он был приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж, виновным себя не признал.

Журналист вернулся на родину в сентябре 2019 года в результате обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Сущенко помиловали и на 20 лет запретили ему въезд на территорию Российской Федерации.