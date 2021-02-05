Украинская ведущая Регина Тодоренко 4 февраля опубликовала в Instagram пляжную фотографию с мужем Владом Топаловым с отдыха на индонезийском острове Бали. Подписчиков звезды, в том числе и именитых, удивила худоба артистки

Совсем недавно подписчики Тодоренко завалили ведущую вопросами о том, куда исчезла ее пышная грудь. Оказалось, ведущая занялась фигурой, а в процессе похудения «ушел» и бюст. Однако на отдыхе, поделилась с поклонниками звезда, она снова набрала.

«Вот даже не жалею о том, что за 4 дня отдыха из этой прекрасной гостиницы я привезла с собой перевес около 4 килограммов! Посетив около 999 отелей, мне есть, с чем сравнить», — написала Тодоренко.

Ани Лорак пожаловалась на московский климат © Ани Лорак/Инстаграм

«У Регинки не осталось ни одной жиринки», «Интересно сколько людей приблизило фотку», — пошутили над фото комментаторы, в числе которых оказался и музыкант Тимур Родригез.

Ранее Костомаров рассказал, как ему работалось с Тодоренко: «Отъедешь, материшься в бортик».

Регина Тодоренко — одесситка, ведущая, певица и композитор, широкую популярность получила после работы в программе «Орел и решка». В 2018 году она вышла замуж за певца, экс-солиста группы «Smash!!» Влада Топалова.