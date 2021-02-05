Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидатом в народные депутаты генпродюсера заблокированного телеканала «112 Украина» Артема Марчевского. Решение было принято на съезде 4 февраля, говорится на сайте партии

Рада не может назначить выборы в Харькове из-за двух бумажек © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что Марчевский примет участие в промежуточных выборах в избирательном округе № 50, который находится в Донецкой области и включает Доброполье и его район, а также Мирноград и Покровск.

Выборы пройдут 28 марта, так как избранный по округу на парламентских выборах 2019 года Руслан Требушкин осенью 2020-го выиграл выборы мэра Покровска.

Артем Марчевский, помимо телевизионной должности, занимает пост руководителя молодежного крыла ОПЗЖ. После введения санкций президента Украины Владимира Зеленского в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» генпродюсер последнего заявил, что они продолжат вещать на YouTube, потому что «интернет пока еще неподконтролен этим идиотам».