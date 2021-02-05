Отмечается, что Марчевский примет участие в промежуточных выборах в избирательном округе № 50, который находится в Донецкой области и включает Доброполье и его район, а также Мирноград и Покровск.
Выборы пройдут 28 марта, так как избранный по округу на парламентских выборах 2019 года Руслан Требушкин осенью 2020-го выиграл выборы мэра Покровска.
Артем Марчевский, помимо телевизионной должности, занимает пост руководителя молодежного крыла ОПЗЖ. После введения санкций президента Украины Владимира Зеленского в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» генпродюсер последнего заявил, что они продолжат вещать на YouTube, потому что «интернет пока еще неподконтролен этим идиотам».