«"Укрзализныця", у вас там с картами, которые использует Юго-Западная железная дорога, все нормально? Крым теперь — это Южный федеральный округ? Или, как всегда, рабочим, отвечающим за сайт, по фиг, чей Крым, лишь бы зарплату подняли? Тогда уже карту Рамблера давайте запускайте», — написал он.
Затем он сообщил, что по состоянию на 00:04 (01:04 мск) в карты внесли изменения.
В комментариях отметили, что «Укрзализныця» использует карты сервиса Оpenstreetmap, согласно правилам которого Крым «одновременно входит в Украину и Россию (де-юре и де-факто)».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.