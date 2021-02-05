На сайте государственного ж/д перевозчика Украины «Укрзализныця» опубликовали карту Юго-Западной железной дороги Украины, на которой Крым был отнесен к территории России. Об этом 4 февраля сообщил в Facebook Александр Рудоманов

«"Укрзализныця", у вас там с картами, которые использует Юго-Западная железная дорога, все нормально? Крым теперь — это Южный федеральный округ? Или, как всегда, рабочим, отвечающим за сайт, по фиг, чей Крым, лишь бы зарплату подняли? Тогда уже карту Рамблера давайте запускайте», — написал он.

Аксенов рассказал, как Крым привлечет инвесторов вопреки санкциям © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк внесли изменения.

В комментариях отметили, что «Укрзализныця» использует карты сервиса Оpenstreetmap, согласно правилам которого Крым «одновременно входит в Украину и Россию (де-юре и де-факто)».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.