Позиция Евросоюза в отношении Украины на переговорах с Россией должна быть твердой и единой. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время онлайн-дискуссии по случаю открытия Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоне, передает «Укринформ» 4 февраля

Зеленский выдвинул условие возобновления диалога с Москвой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексея] Навального, чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность», — сказал французский лидер.

По его мнению, в других вопросах, касающихся отношений с РФ, европейская сторона должна вести всеобъемлющий диалог. Макрон также отметил, что Европа и Россия имеют общую историю и культуру и являются географическими соседями.

Он подчеркнул, что невозможно установить мир и стабильность на Европейском континенте, не ведя переговоров с Москвой.