«В критических ситуациях, которые заходят в тупик, касаясь Украины, а также [российского оппозиционного политика Алексея] Навального, чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность», — сказал французский лидер.
По его мнению, в других вопросах, касающихся отношений с РФ, европейская сторона должна вести всеобъемлющий диалог. Макрон также отметил, что Европа и Россия имеют общую историю и культуру и являются географическими соседями.
Он подчеркнул, что невозможно установить мир и стабильность на Европейском континенте, не ведя переговоров с Москвой.