«Вынесение решения Стокгольмским арбитражем несколько раз откладывалось. Чувствовалось, что истцы что-то подозревают и затягивают процесс. Но сегодня это произошло — арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции», — написал Малюська.
Три кипрских офшорных компании (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited), бенефициарами которых являются истцы, владеют 40,1% акций «Укрнафты», 51% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».
В своем иске акционеры требовали компенсаций за ущерб, нанесенный действиями Кабмина и «Нафтогаза». Истцы обвинили их в отборе газа без оплаты или с оплатой по заниженной цене, невыполнении решений украинских судов, повышении ставки платы за пользование недрами, ограничении «Укрнафты» в праве свободной продажи газа на рынке.
При этом сумма взыскания в иске, 6 млрд долларов, учитывала еще и проценты.
«Для лучшего понимания масштабов требований: офшорные компании пытались взыскать с государства сумму, превышающую все расходы на образование и науку в 2021 году и составляющую примерно половину расходов государства на пенсии», — добавил глава Минюста.