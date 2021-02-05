Стокгольмский арбитражный суд после 6 лет разбирательств отклонил иск миноритарных акционеров «Укрнафты» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к властям Украины о выплате 6 млрд долларов. Об этом 4 февраля написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook

«Вынесение решения Стокгольмским арбитражем несколько раз откладывалось. Чувствовалось, что истцы что-то подозревают и затягивают процесс. Но сегодня это произошло — арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции», — написал Малюська.

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В своем иске акционеры требовали компенсаций за ущерб, нанесенный действиями Кабмина и «Нафтогаза». Истцы обвинили их в отборе газа без оплаты или с оплатой по заниженной цене, невыполнении решений украинских судов, повышении ставки платы за пользование недрами, ограничении «Укрнафты» в праве свободной продажи газа на рынке.

При этом сумма взыскания в иске, 6 млрд долларов, учитывала еще и проценты.

«Для лучшего понимания масштабов требований: офшорные компании пытались взыскать с государства сумму, превышающую все расходы на образование и науку в 2021 году и составляющую примерно половину расходов государства на пенсии», — добавил глава Минюста.