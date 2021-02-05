На Google-диск с открытым доступом была загружена таблица с указанием должностей и времени начала работы журналистов заблокированных телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина». Об этом 4 февраля сообщил «Главред»

Эксперт: Зеленский не остановится на телеканалах © пресс-служба президента Украины Отмечается, что, помимо Google-диска, также появился Telegram-канал «Пропагандисты [главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора] Медведчука», где выкладываются фотографии сотрудников каналов.

В тот же день экс-лидер одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко заявил, что ищет в соцсетях добровольцев, которые помогли бы ему составить список журналистов заблокированных телеканалов.

«Бродячие пропагандисты, которые обслуживали оккупантов, могут начать строить из себя порядочных людей и пойти в какое-то нормальное медиа… Появилась мысль создать реестр всех, кто помогал вести против Украины информационную войну. А также распространить их данные "среди широкой общественности", чтобы пропагандистам было сложнее найти себе новую работу», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о санкциях в отношении соратника Медведчука, депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Миротворец» — скандальный украинский сайт, на котором публикуются личные данные «врагов Украины».

* Организация запрещена в РФ