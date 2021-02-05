Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о необходимости рассматривать ситуацию с введением санкций против депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тараса Козака в контексте обострения в Донбассе. Он сказал об этом в эфире телеканала «1+1» 4 февраля

Эксперт: Зеленский не остановится на телеканалах © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Накануне что происходило? Что обсуждалось на том же [заседании] СНБО, в кабинете президента? Может, многие не заметили этого на фоне, так сказать, ярких событий, а президент был вынужден [главнокомандующего ВСУ Руслана] Хомчака немедленно послать на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю», — заявил Аваков.

Он подчеркнул, что в Донбассе «никакого мирного процесса уже нет», и предложил посмотреть на решение о санкциях на фоне этой ситуации.

Ранее под санкции также попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались Козак и глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.