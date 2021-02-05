Ранее, в ночь с 3 на 4 февраля, в лечебном корпусе больницы на Гвардейском бульваре в Запорожье вспыхнул пожар. Погибли врач и трое пациентов, находившихся на ИВЛ. Пожарным удалось спасти восемь человек.
Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.
«В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий причин пожара, среди которых возможны нарушения пожарной безопасности, техники безопасности во время работы с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога», — говорится в сообщении.
Назначены экспертизы, по итогам которых полиция совместно с ГСЧС установит причины трагедии.