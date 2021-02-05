Следствие рассматривает несколько версий причин пожара, который произошел в ночь на 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья. Об этом сообщили представители Нацполиции в Facebook 4 февраля

Ранее, в ночь с 3 на 4 февраля, в лечебном корпусе больницы на Гвардейском бульваре в Запорожье вспыхнул пожар. Погибли врач и трое пациентов, находившихся на ИВЛ. Пожарным удалось спасти восемь человек.

Зеленский отреагировал на пожар в больнице Запорожья © Facebook, Офіс Президента України

«В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий причин пожара, среди которых возможны нарушения пожарной безопасности, техники безопасности во время работы с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога», — говорится в сообщении.

Назначены экспертизы, по итогам которых полиция совместно с ГСЧС установит причины трагедии.