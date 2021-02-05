Спортсмен вспомнил пресс-конференцию, во время которой на столах стояли таблички с именами бойцов, менеджеров и промоутеров. Сначала на его табличке было написано Alexander, а затем Olexandr. Англоязычная журналистка спросила Усика, какой вариант имени ему больше нравится.
«Я сказал, что мне больше нравится "Александр", потому что у меня есть аббревиатура, которую я использую с маленького возраста, — UA. То есть оно связывается как Усик Александр и Украина. Я себе такую штуку придумал в 14 лет», — объяснил боксер.
Он подчеркнул, что Александр — международное имя, и выразил недоумение, что из-за этого требования некоторые обвинили его в поддержке России.