Украинский боксер Александр Усик 4 февраля на YouTube-канале «Ходят слухи» объяснил, почему попросил использовать русский вариант своего имени

«За ним прячутся грязнули»: Усик раскрыл суть патриотизма © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Я сказал, что мне больше нравится "Александр", потому что у меня есть аббревиатура, которую я использую с маленького возраста, — UA. То есть оно связывается как Усик Александр и Украина. Я себе такую штуку придумал в 14 лет», — объяснил боксер.

Он подчеркнул, что Александр — международное имя, и выразил недоумение, что из-за этого требования некоторые обвинили его в поддержке России.