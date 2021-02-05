«Мне предлагали достаточно много раз за очень немаленькие суммы поменять гражданство. Пять-шесть стран предлагали. Прямо нормальный кеш… Но не все же за деньги можно купить. Я люблю свою страну… И я хочу здесь жить», — заявил спортсмен.
При этом он подчеркнул, что патриотизм — это «то, за чем прячутся всякие грязнули», а он сын своей страны.
Ранее Усик и его коллега Василий Ломаченко попали в базу данных известного сайта «Миротворец», где публикуются списки «сепаратистов и террористов». Это произошло после выхода документального фильма «Здравствуй, брат, Христос воскресе!», в съемках которого приняли участие украинские спортсмены, заявившие, что не питают ненависти к россиянам и считают оба народа братскими.