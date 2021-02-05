Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик признался, что в прошлом ему неоднократно предлагали сменить гражданство. Он рассказал об этом в эфире YouTube-канала «Ходят слухи» 4 февраля

Стал бы священником: боксер Усик сделал откровенное признание © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

При этом он подчеркнул, что патриотизм — это «то, за чем прячутся всякие грязнули», а он сын своей страны.

Ранее Усик и его коллега Василий Ломаченко попали в базу данных известного сайта «Миротворец», где публикуются списки «сепаратистов и террористов». Это произошло после выхода документального фильма «Здравствуй, брат, Христос воскресе!», в съемках которого приняли участие украинские спортсмены, заявившие, что не питают ненависти к россиянам и считают оба народа братскими.