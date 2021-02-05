Жители Одессы публикуют в сети видео с тысячами скворцов, кружащими над жилыми домами. Об этом на днях сообщили в сюжете ТСН

Пробка из курятины: на Львовщине рассыпавшиеся из фуры мертвые птицы заблокировали дорогу – видео © 032.ua/Полиция во Львовской области

«Они собираются на крышах, практически не оставляя свободного пространства, чем очень пугают некоторых одесситов», — говорится в материале.

По словам орнитологов, скворцы прилетели в город из-за выпавшего снега. Он покрыл поля и лишил птиц корма. В городе для них есть хоть какая-то пища. Птицы питаются на свалках, в контейнерах. Скворцы улетят, когда на полях растает снег.

Обычно скворцы улетают зимовать в теплые края, а весной возвращаются. Но из-за глобального потепления и теплой зимы, которую оно вызывает, все больше перелетных птиц остаются зимовать на Украине.