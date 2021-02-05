Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 февраля в эфире «1+1» заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась

Конфликт в Донбассе нельзя решить без внешнего давления — Абзалов © РИА Новости, Александр Натрускин

Также министр обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский принимал решение о санкциях против украинских телеканалов именно после обострения конфликта в Донбассе.

«Посмотрите, что сделал Зеленский накануне этого решения. Он отправил начальника генштаба (Руслана) Хомчака на линию фронта… Поэтому я предлагаю посмотреть на решение о санкциях с этой точки зрения», — объяснил глава МВД.

Дополнительные меры о прекращении огня в Донбассе вступили в силу в июле 2020 года, однако в последнее время украинские силовики все чаще заявляют о гибели или о ранениях в рядах ВСУ.