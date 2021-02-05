Трагедия произошла в микрорайоне Шилово.
«Из 17-этажного многоквартирного жилого дома на проезжую часть упал 20-летний учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В этот момент во дворе дома гуляла женщина с детской коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Студент погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи.
По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
«Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района», — отмечает надзорное ведомство.