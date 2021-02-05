Студент государственного промышленно-гуманитарного колледжа упал с высоты 17-го этажа на коляску с пятимесячным ребенком в Воронеже. Об этом 4 февраля сообщила прокуратура области

«Кем нужно быть, чтобы совершить это?» В Харькове у девушки-инвалида украли коляску © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Из 17-этажного многоквартирного жилого дома на проезжую часть упал 20-летний учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В этот момент во дворе дома гуляла женщина с детской коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Студент погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района», — отмечает надзорное ведомство.