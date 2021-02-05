Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Парагвая договорились о поставках в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 4 февраля заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени, говорится на сайте ведомства

«Спутник V»: Запад испытал те же чувства, что и 60 лет назад © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк заявил он.

Глава ведомства уточнил, что о сроках поставок препарата будет объявлено в ближайшее время. Массолени подчеркнул, что сейчас медработники обучаются правильному обращению с препаратами.

Парагвай одобрил применение российской вакцины 15 января. Ранее использование «Спутник V» также разрешили власти Белоруссии, Аргентины, Туркмении, Сербии, Палестины, ОАЭ, Алжира, Венесуэлы, Боливии и Венгрии.

Вакцина «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Предварительные результаты третьей фазы испытаний вакцины, опубликованные в журнале Lancet, показали, что ее эффективность составила 91,6%.