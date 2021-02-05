Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего первого телефонного разговора с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном 4 февраля заявил, что Москва открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений. Об этом сообщили на сайте МИД России

Россия готова бороться против COVID-19 вместе с США © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк выразили готовность к устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории их стран. Госсекретарь отметил, что США согласны организовать экспертный диалог по данному вопросу.

Лавров и Блинкен приветствовали продление до 2026 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также обсудили проблему предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и перспектив Договора по открытому небу.

Главы ведомств затронули ряд международных проблем, таких как мирное урегулирование в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине.

Помимо этого, они выразили согласие наладить сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом, в том числе в области разработки и совершенствования вакцин.