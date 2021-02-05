«По фактам событий возле полицейского управления и офиса телеканала открыто уголовное производство по статье "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа…" и по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"», — говорится в материале на сайте полиции.
Накануне у здания телеканала «Наш» в Киеве прошел митинг националистов с требованием закрыть канал из-за его якобы пророссийской позиции. В ходе митинга произошли столкновения радикалов националистической организации «С14» и правоохранителей. Полиция задержала четырех участников протеста. Позже один из них забрался на подоконник на четвертом этаже здания полиции. В это время под зданием полиции напали на журналиста телеканала «Наш».