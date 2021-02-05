Украинские правоохранители возбудили два уголовных дела в связи с акцией националистов под стенами телеканала «Наш» в Киеве. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба полиции Киева

Угрожавший совершить самоубийство ради закрытия телеканала «Наш» неонацист слез с окна © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Накануне у здания телеканала «Наш» в Киеве прошел митинг националистов с требованием закрыть канал из-за его якобы пророссийской позиции. В ходе митинга произошли столкновения радикалов националистической организации «С14» и правоохранителей. Полиция задержала четырех участников протеста. Позже один из них забрался на подоконник на четвертом этаже здания полиции. В это время под зданием полиции напали на журналиста телеканала «Наш».