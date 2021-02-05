Попавшие под санкции оппозиционные украинские телеканалы заявили о давлении на СМИ. Об этом говорится в совместном заявлении «112 Украина», ZIK и NewsOne от 4 февраля

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В частности, письма были направлены в Европейский совет, ОБСЕ, Комитет по защите журналистов, Международную федерацию журналистов и другие организации.

Кроме того, телеканалы опровергли информацию о том, что в Верховный суд Украины поступили иски об оспаривании указа о санкциях. Отмечается, что это будет сделано в ближайшее время. Поданные якобы в интересах телеканалов иски являются «технологией власти», которая нацелена на получение отказа в открытии производств в подконтрольном судебном процессе, говорится в сообщении.

В начале недели президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В связи с этим партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского.