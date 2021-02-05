«Приватизация в условиях Украины — это, с одной стороны, меньше вмешательства государства в жизнь бизнеса, если речь не идет о каких-то серьезных крупных монополиях, хотя и там есть вопросы… Но с точки зрения увеличения эффективности — это правильное действие. С точки зрения борьбы с коррупцией — это тоже правильное действие. Если мы говорим о государственной собственности, то, как правило, это не только неэффективный менеджмент, но и источник для коррупции», — отметил он.
Советник президента напомнил, что в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд грн (32,4 млрд рублей).
Накануне Верховная Рада поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые были остановлены из-за пандемии коронавируса.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгал говорил, что в 2021 году планируется приватизировать три облэнерго, пять теплоэлектроцентралей, завод «Большевик», Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию и «Президент Отель».