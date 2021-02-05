Принятие законопроекта, позволяющего разблокировать большую приватизацию, повысит эффективность управления активами. Об этом 4 февраля заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире парламентского телеканала «Рада»

Украина ждет поступлений в госбюджет от «большой приватизации» © latifundist.com | latifundist.com | Перейти в фотобанк отметил он.

Советник президента напомнил, что в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд грн (32,4 млрд рублей).

Накануне Верховная Рада поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые были остановлены из-за пандемии коронавируса.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгал говорил, что в 2021 году планируется приватизировать три облэнерго, пять теплоэлектроцентралей, завод «Большевик», Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию и «Президент Отель».