Белоруссия не заинтересована в том, чтобы Украина прекратила свое существование как государство. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько объяснил, что означает блокировка украинских телеканалов © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский заявлял, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко нужно провести новые выборы, чтобы успокоить народ и чтобы все было «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

Белоруссия получает какие-то деньги от торговли с Украиной, и Лукашенко от этого «только счастлив», подчеркнул эксперт.

«К тому же Украина для него — это небольшой союзник в подковерном противостоянии с Россией. Всегда можно что-то сделать в пику Москве вместе с украинским руководством. Не зря же Лукашенко делал заявления о том, что Порошенко останется на второй срок», — считает Безпалько.

Политолог добавил, что Россия тоже не заинтересована в окончательном крахе Украины, поскольку иначе Москве придется брать на себя все финансовые обязательства перед жителями этих территорий.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.