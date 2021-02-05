Эксперт считает, что в этом случае в республике начнется масштабный передел собственности и формирование олигархических кланов, которые и возьмут под контроль политическую систему республики и будут конкурировать за ресурсы и влияние.
По его словам, такая система будет плюралистична — появятся завязанные на конкурирующие олигархические кланы партии и СМИ.
«Социальное расслоение увеличится — Минск и окрестности станут островками благополучия на фоне деградирующей и пустеющей провинции», — полагает Шимов.
Он добавил, что в этой системе идеологический вектор будет задавать белорусский национализм, в котором будет заинтересован и олигархический «национальный капитал», и Запад.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.