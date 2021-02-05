Президент Украины Владимир Зеленский решил спасти свой падающий рейтинг тем, что «заткнул рты» всем оппозиционным политикам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала экс-депутат Верховной Рады, журналистка Елена Бондаренко

Во вторник, 2 января, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Как отметила Бондаренко, на сегодняшний момент у Зеленского очень плохая электоральная позиция.

«И так как динамика была ниспадающая, негативная для него, то понятное дело, что это происходило при работающих каналах, которые давали возможность выступать абсолютно всем политикам разных политических спектров — левых, правых, националистов, коммунистов и так далее», — рассказала эксперт.

Елена Бондаренко: Украина — на пороховой бочке © РИА Новости, Нина Зотина

«Но, естественно, как сдержать падение социальной поддержки? Только тем, чтобы заткнуть рот оппозиционным политикам через каналы передачи информации. Не самим политикам, как при Петре Порошенко, — при нем их просто убивали. А здесь сделали по-другому, просто перекрыли каналы общения с аудиторией, вот и все», — заключила Бондаренко.

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