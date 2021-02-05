В вопросе реализации Минских соглашений Украина «растянута» между двумя необходимостями и без внешнего давления принять решение не может. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Рудяков: Россия сейчас не может интегрировать Донбасс © Алексей Куденко

Кроме того, личный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского не позволяет ему совершать такие политические маневры: реализация «Минска» может быть чревата серьезным социальным взрывом, добавил Абзалов.

«Поэтому, с одной стороны, не хочется отдавать [Донбасс], потому что протест, а с другой — и взять не может. В этом проблема: Украина растянута между двумя необходимостями, и без внешнего давления это (урегулирование. — Ред.) не произойдет», — сказал политолог.

Так, по его словам, если завтра президент США Джо Байден решит наладить отношения с Москвой, то конфликт в Донбассе можно будет погасить в течение 10 дней.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.