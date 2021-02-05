Он пояснил, что, даже если завтра ЛДНР вернутся в состав Украины, Киев не сможет восстановить эти территории, так как минимально необходимая на это сумма составляет $50 миллиардов, притом что весь бюджет Украины — чуть больше $40 миллиардов. То есть, по словам эксперта, Киеву придется все деньги вкладывать в Донбасс, и их все равно не хватит.
Кроме того, личный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского не позволяет ему совершать такие политические маневры: реализация «Минска» может быть чревата серьезным социальным взрывом, добавил Абзалов.
«Поэтому, с одной стороны, не хочется отдавать [Донбасс], потому что протест, а с другой — и взять не может. В этом проблема: Украина растянута между двумя необходимостями, и без внешнего давления это (урегулирование. — Ред.) не произойдет», — сказал политолог.
Так, по его словам, если завтра президент США Джо Байден решит наладить отношения с Москвой, то конфликт в Донбассе можно будет погасить в течение 10 дней.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.