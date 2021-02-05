С приходом к власти в США демократа Джо Байдена окно возможностей по реализации «Минска» для Киева закрылось. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Затулин рассказал, как Зеленский встал на путь Порошенко © пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского будет заужено.

«Сейчас выполнение "Минска" невозможно даже теоретически: с внешнего контура выйдут люди, не дадут Зеленскому денег, да еще и вакцину не получит. Окно возможностей было в прошлом году, но сегодня закрылось. Поэтому Зеленский косплеит [экс-президента Украины Петра] Порошенко», — сказал Абзалов.

Он напомнил, что экс-президент США Дональд Трамп особого интереса к Украине не проявлял, и если бы он переизбрался, то не стал бы «добивать» коррупционную историю с семьей Байдена на Украине, и все бы о ней забыли.

Это, по словам политолога, было бы полезным для Киева, потому что он оказался бы предоставлен самому себе, что позволило бы ему оперативно заняться решением вопроса Минских соглашений.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.