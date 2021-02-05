Реакция Запада на запрет работы украинских оппозиционных телеканалов будет зависеть от того, сумеет ли Медведчук найти партнеров среди европейцев, считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Во вторник, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Андрей Золотарев: Практика закрытия телеканалов — это украинское ноу-хау © Facebook, Золотарев Андрей

«Готтентотская мораль: когда трогают патриота — это преступление и ай-яй-яй, а если чудят патриоты, то всегда находятся оправдания даже самым неблаговидным их действиям», — сказал Золотарев.

В этом случае, считает политолог, все будет зависеть от того, насколько грамотно и эффективно команда Медведчука сумеет найти партнеров среди европейцев, которые помогли бы «раскрутить» тему запрета вещания.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.