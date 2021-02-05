Во вторник, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
По мнению эксперта, Запад часто демонстрировал «двойную мораль».
«Готтентотская мораль: когда трогают патриота — это преступление и ай-яй-яй, а если чудят патриоты, то всегда находятся оправдания даже самым неблаговидным их действиям», — сказал Золотарев.
В этом случае, считает политолог, все будет зависеть от того, насколько грамотно и эффективно команда Медведчука сумеет найти партнеров среди европейцев, которые помогли бы «раскрутить» тему запрета вещания.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.