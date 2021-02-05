У президента Украины Владимира Зеленского нет достаточного политического маневра для реализации Минских соглашений. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт: Минские соглашения развалят Украину © Daniel Tokarets / flickr

«Его начнут придавливать с внутреннего контура… Кроме того, есть экономическая причина. Сейчас в экономике Украины все очень туго… Год придется начать с выплат, а налоговые поступления за два локдауна упали, а значительная часть граждан, которые работали на внешнем контуре и поддерживали гривну, остались на территории Украины», — сказал Абзалов.

Он отметил, что если бы экономика Украины росла по 10% в год, то вопрос Донбасса решался бы намного проще.

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