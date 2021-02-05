По его словам, при наличии правящего большинства в Верховной Раде Зеленский мог бы выполнить пункты «Минска» за три дня, но этому мешает личный рейтинг гаранта на уровне 15%.
«Его начнут придавливать с внутреннего контура… Кроме того, есть экономическая причина. Сейчас в экономике Украины все очень туго… Год придется начать с выплат, а налоговые поступления за два локдауна упали, а значительная часть граждан, которые работали на внешнем контуре и поддерживали гривну, остались на территории Украины», — сказал Абзалов.
Он отметил, что если бы экономика Украины росла по 10% в год, то вопрос Донбасса решался бы намного проще.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.