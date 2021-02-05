Ранее она побывала в Донецке, где прошел форум «Русский Донбасс». Во время выступления журналист заявила, что «люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью нашей огромной, великой, щедрой Родины» и Россия обязана им это обеспечить.
Симоньян выразила надежду, что ее слова будут услышаны Кремлем.
«Я очень на это надеюсь. Я не чиновник и не политик, у меня нет полномочий принимать решения в государстве. Но у меня, как у любого человека, есть возможность, а иногда обязанность высказать свое мнение и свою боль», — заявила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Симоньян, будучи медиаменеджером и журналистом, «никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации». Он добавил, что вопрос интеграции ЛДНР на повестке дня не стоит.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.