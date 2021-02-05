Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что, хотя и не может представлять позицию РФ, имеет право выражать свою боль относительно ситуации на востоке Украины. Она сказала об этом в интервью изданию Украина.ру

В МИД РФ прокомментировали заявление Симоньян о Донбассе © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Симоньян выразила надежду, что ее слова будут услышаны Кремлем.

«Я очень на это надеюсь. Я не чиновник и не политик, у меня нет полномочий принимать решения в государстве. Но у меня, как у любого человека, есть возможность, а иногда обязанность высказать свое мнение и свою боль», — заявила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Симоньян, будучи медиаменеджером и журналистом, «никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации». Он добавил, что вопрос интеграции ЛДНР на повестке дня не стоит.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.