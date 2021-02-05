Президента Украины Владимира Зеленского раздражает падение его персонального рейтинга и «Слуги народа», а также раздражает рост рейтингов Медведчука, Бойко и других оппозиционных политиков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: Практика закрытия телеканалов — это украинское ноу-хау © Facebook, Золотарев Андрей Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

«Зеленского раздражает падение его персонального рейтинга, его раздражает падение рейтинга "Слуги народа", которая оказалась на четвертом месте, и раздражает рост рейтингов Медведчука, [сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия] Бойко, Порошенко, [экс-премьера Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии] Тимошенко. Плюс информационно накачивается тема тарифов, а это самая токсичная и опасная для Зеленского тема, поскольку, в отличие от Донбасса и посадок, люди прекрасно помнят обещание Зеленского снизить тарифы вдвое. Чем это может обернуться для Зеленского, говорить не приходится», — сказал Золотарев.

По его словам, внешняя причина запрета вещания оппозиционных телеканалов — это стремление показать, что Зеленский готов в отношениях с США зайти гораздо дальше Порошенко.

«С другой стороны, это внутриполитические причины — падение рейтинга власти и стремление отвлечь общество от неблагоприятных для власти тем», — заключил эксперт.

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