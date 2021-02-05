Запрещенные на Украине телеканалы не играли какую-то заметную роль в формировании «антизеленских», антипрезидентских настроений. Эти СМИ работали в своей нише на электорат ОПЗЖ, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Штрихи к портрету Кирилла Тимошенко: кто организует борьбу с оппозиционными украинскими СМИ © liga.net

«Электорат ОПЗЖ на протяжении двух лет практически не рос. Он закапсулировался, ОПЗЖ превратилась в такую себе Коммунистическую партию, которая будет перекочёвывать из одного парламента в другой, не демонстрируя при этом роста электоральных симпатий. Колебания в один-два процента в ту или иную сторону роли не играют», — сказал политолог.

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Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.