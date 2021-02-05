После того, что украинские военные сделали с Донбассом и его населением, регион не может вернуться в состав Украины. Об этом главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в интервью изданию Украина.ру

Русский Донбасс заявил о себе как об исконно российской территории © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Меня поразило запредельное варварство, с которым украинские военные разрушали город… Целые улицы из простреленных домов с выбитыми окнами. Разрушенные больницы и кладбища. Заколоченный крестом храм, из которого украинские войска утюжили мирное население. Все в следах боев», — рассказала Симоньян.

При этом она подчеркнула, что в Донбассе живут «прекрасные, трудолюбивые люди одной с нами культуры, одной истории, которые хотят в Россию и хотят иметь возможность быть русскими».

Журналист не допускает возможности, что после шести лет разрушений население Донбасса сможет простить Киеву свои смерти и вернуться в состав Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.