Борьба с российскими и оппозиционными телеканалами на Украине привела к радикальному уменьшению аудитории украинских телеканалов, а также увеличению числа спутниковых тарелок и уходу зрителей в интернет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: Практика закрытия телеканалов — это украинское ноу-хау © Facebook, Золотарев Андрей Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

«Результаты борьбы с российскими телеканалами, запреты нашего Национального регулятора по борьбе с оппозиционными власти телеканалами, поскольку с провластными телеканалами Нацрада по определению не борется, — все это привело к радикальному уменьшению аудитории украинских телеканалов, росту количества спутниковых тарелок и уходу зрителей в интернет, потому что многие каналы смотрят на YouTube — те же российские и "112", ZIK и NewsOne», — сказал Золотарев.

По его мнению, удалить каналы Медведчука из YouTube власти не смогут, а учитывая, что аудитория в городах на 2/3 охвачена интернетом, никаких бонусов Зеленскому это не принесет.

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