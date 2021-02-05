В 21-м веке попытка перекрыть информационный канал ни к чему хорошему не приводит, уверен руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Практика закрытия телеканалов — это украинское ноу-хау © Facebook, Золотарев Андрей Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

По словам Золотарева, будь он советником президента, то последним, что бы он посоветовал ему, стало бы закрытие оппозиционных телеканалов.

«Потому что я слишком хорошо помню, чем для [первого президента Украины Леонида] Кравчука обернулась борьба с «Грависом», как усилия команды [второго президента Украины Леонида] Кучмы обуздать «Пятый канал» сделали его на тот момент самым рейтинговым среди информационных каналов. Вспомним, чем обернулось для [четвертого президента Украины Виктора] Януковича закрытие TBi», — сказал эксперт.

Он отметил, что попытка перекрыть информационный канал в 21-м веке ни к чему конструктивному не приводит и не дает позитивных результатов.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.