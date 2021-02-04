Соединенные Штаты намерены обеспечить себе «позицию силы» в конкуренции великих держав, сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 февраля на брифинге в Белом доме. Его слова приводит РИА Новости

Последний довод. Трамп бросил американских солдат на борьбу с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

США заморозят передислокацию своих военных в Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире, добавил он, анонсируя выступление президента Джо Байдена.

«Сегодня он объявит, что министр Остин пересмотрит положения наших сил в мире, и на время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии», — рассказал Салливан.

Предшественник Байдена на посту главы государства Дональд Трамп в июне 2020 года принял решение вывести американских военных из Германии после того, как ФРГ отказалась остановить проект «Северный поток — 2».

Однако указания Трампа фактически саботировались американским генералитетом, решившим дождаться результатов выборов президента в ноябре 2020 года.