Нужно обеспечить для США позицию силы в конкуренции великих держав и борьбе с транснациональными угрозами», — сказал он.
США заморозят передислокацию своих военных в Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире, добавил он, анонсируя выступление президента Джо Байдена.
«Сегодня он объявит, что министр Остин пересмотрит положения наших сил в мире, и на время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии», — рассказал Салливан.
Предшественник Байдена на посту главы государства Дональд Трамп в июне 2020 года принял решение вывести американских военных из Германии после того, как ФРГ отказалась остановить проект «Северный поток — 2».
Однако указания Трампа фактически саботировались американским генералитетом, решившим дождаться результатов выборов президента в ноябре 2020 года.