Заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Петр Толстой заявил о готовности участвовать в выборах в восьмой созыв нижней палаты российского парламента. Об этом 4 февраля сообщает Telegram-канал Украина.ру

Толстой также возглавляет делегацию Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы. Кроме того, российский парламентарий был избран вице-спикером ПАСЕ. Пётр Толстой: К Гончаренко в ПАСЕ относятся как к клоуну © пресс-служба Петра Толстого

«Учитывая отчаянную, но обреченную борьбу украинских депутатов против российской делегации в ПАСЕ, новость о том, что Петр Толстой, один из самых принципиальных представителей России в Парламентской ассамблее, может остаться в делегации РФ еще на пять лет, для персонажей типа Гончаренко убийственна», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

На январской сессии ПАСЕ в Страсбурге российская делегация подняла вопрос о недопустимости насильственной украинизации.

Украинская делегация пыталась помешать российским коллегам и призвала остальных участников сессии не поддерживать проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ, но безуспешно.