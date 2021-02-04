Для Брежневой Киперман стал первым официальным супругом, но не первым фактически. Певица до него состояла в так называемом гражданском браке, где у нее родилась дочь Соня. Киперман тоже был женат, когда встретился с Брежневой, и в первой семье у него уже было двое детей.

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Успенская заявила, что наркотики для ее дочери покупал отец
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
Несмотря ни на что, артистка и ее новый возлюбленный поженились в 2006 году. Соню Киперман удочерил, она до сих пор носит его фамилию и называет папой, позже у пары родился общий ребенок — Сара. Но в 2012 году союз распался.

Чуть позже Брежнева вышла замуж за композитора и продюсера своей группы «ВИА Гра» Константина Меладзе, а ее бывший муж женился на Алене Гайваненко, которая внешне поразительно похожа на Брежневу.

Новая жена родила мужчине еще троих детей: сыновей Моисея-Льва и Бенжамина и дочь Симону.

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