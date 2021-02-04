Журналистам удалось узнать, как сейчас живет бывший муж певицы с украинскими корнями Веры Брежневой Михаил Киперман. О его судьбе написала «Экспресс газета» 4 февраля

Для Брежневой Киперман стал первым официальным супругом, но не первым фактически. Певица до него состояла в так называемом гражданском браке, где у нее родилась дочь Соня. Киперман тоже был женат, когда встретился с Брежневой, и в первой семье у него уже было двое детей.

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Чуть позже Брежнева вышла замуж за композитора и продюсера своей группы «ВИА Гра» Константина Меладзе, а ее бывший муж женился на Алене Гайваненко, которая внешне поразительно похожа на Брежневу.

Новая жена родила мужчине еще троих детей: сыновей Моисея-Льва и Бенжамина и дочь Симону.

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