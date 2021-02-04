Один из задержанных на акции ультраправых возле здания телеканала «Наш» в Киеве сумел вылезти из окна на четвертом этаже Шевченковского управления полиции и угрожает спрыгнуть вниз. Трансляцию с места событий ведут украинские телеканалы

Неонацисты пришли штурмовать оппозиционный телеканал в Киеве — видео ©

По информации издания «Страна.ua», один из задержанных вылез наружу через окно на четвертом этаже. Среди его требований — закрытие телеканала «Наш» и приезд к нему министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает УНИАН, активиста зовут Алексей Середюк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.