Ранее в столице Украины несколько десятков ультраправых под руководством лидера неонацистского движения С14 Евгения Карася пикетировали телеканал «Наш», который они считают «сепаратистским» и «пророссийским». В ходе мероприятия произошло столкновение с полицией, несколько радикалов были задержаны. После этого националисты проследовали в отделение полиции с требованием освободить своих соратников.
По информации издания «Страна.ua», один из задержанных вылез наружу через окно на четвертом этаже. Среди его требований — закрытие телеканала «Наш» и приезд к нему министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как передает УНИАН, активиста зовут Алексей Середюк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.