Из-за ссоры с администратором отеля в городе Бровары Киевской области женщина решила поджечь свой номер. О происшествии 4 февраля сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области

«Правоохранители установили, что 32-летняя местная жительница после ссоры с администратором заведения, подожгла гостиничный номер, где временно проживала, после чего скрылась в неизвестном направлении», — рассказали в Нацполиции.

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Спасателям удалось локализовать пожар в короткие сроки. Пострадавших нет.

Во время пожара администрация отеля эвакуировала шестерых постояльцев, чтобы они не отравились угарным газом.

Поджигательницу задержали и доставили в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают причины конфликта.